Palermo, Tutino ritrova il Cosenza: il bomber è un ex storico per i ‘Lupi’ di Viali

Una partita dal sapore speciale, soprattutto per Tutino, che ritrova il club calabrese da ex. A distanza di tre anni dalla partenza, Gennaro rincrocia i colori rossoblù nel proprio cammino. Due anni significativi dal punto di vista professionale ed umano per l'attuale attaccante del club rosanero con la maglia del Cosenza cucita sul petto. Un biennio passato con i 'Lupi' intriso di passioni, gol, promozioni e salvezze. Ventidue reti totali tra Lega Pro e Serie B, 10 assist per i compagni ed una maturazione calcistica raggiunta proprio tra le parti del 'Marulla', che gli valse la seguente chiamata dell'Hellas Verona in massima serie. L'ex calciatore di Parma e Carrarese tra le altre, si rese grande protagonista con quattro reti e quattro assist in nove gare, nella splendida cavalcata ai playoff di C che ha riportato il club rossoblù in Serie B dopo sedici anni di ginepraio, passato tra fallimenti e dilettantismo. L'anno seguente raggiunse una salvezza tranquilla con il Cosenza, totalizzando un bottino da doppia cifra in termini di realizzazioni personali, firmando anche cinque assist. Un totale, che il calciatore scuola Napoli riuscì a superare solo con la Salernitana due stagioni più tardi.