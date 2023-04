Palermo, verso il Cosenza: al ‘Barbera’ serviranno i gol di Brunori per i playoff

Il Palermo in vista del match contro il Cosenza ritroverà Matteo Brunori dal 1'

⚽️

"Brunori si riprende il Palermo, i suoi gol per l’assalto al sogno". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo incontro di Serie B, valido per la trentaduesima giornata, che vedrà il Palermo affrontare il Cosenza il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" .

Palermo, verso il Cosenza: tornano Verre, Marconi e Nedelcearu. Esito esami Graves… — Il bomber rosanero, autore di 17 reti e tre assist in 31 partite ha avuto a disposizione nell'ultimo match contro il Parma uno piccolo di spezzone di gara, che lo aiutasse a rientrare in ritmo partita e soprattutto che lo preparasse fisicamente e mentalmente alla sfida contro la formazione guidata da William Viali. Di fatt0, un assenza come quella di Brunori pesa notevolmente. L'ex Virtus Entella ha “fatturato” il 36% delle realizzazioni rosanero in relazione al suo coinvolgimento nelle reti e negli assist forniti ai compagni. Un numero non indifferente che implica importanti riflessioni per il Palermo, di essere ancora oggi Brunori-centrico, gol di Soleri a parte.

Anche il paragone con i bomber attuali e passati della cadetteria aiuta a rendere maggiormente l'idea. Ad oggi, Gianluca Lapadula, riferimento offensivo del Cagliari di Claudio Ranieri, ha inciso per i rossoblù sul 41% delle realizzazioni, superando di gran lunga Matteo. Tornando indietro, alla scorsa stagione, il noto quotidiano siciliano si sofferma sull'importanza di Massimo Coda nel Lecce guidato da Marco Baroni poi neopromosso in Serie A. L'attaccante del Genoa, nella compagine pugliese mise a segno 20 gol e raggiunse una percentuale di coinvolgimento pari al 33,9%. Il calciatore riscattato dalla società targata City Football Group in estate, è ancora avanti di sette gare, con la possibilità di rendere il dato migliore di quanto già non lo sia.

Palermo, è il momento di Soleri. La “maledizione” del gol da titolare solo un ricordo — Dall'altra parte, è un periodo d'oro per il Cosenza, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate, l'ultima quella contro il Pisa. La compagine calabrese sta risalendo rapidamente la china, lasciandosi alle spalle la zona retrocessione alla ricerca di una salvezza che fino a poco tempo sembrava insperata. E per battere una squadra in salute, le reti del centravanti con la nove sulle spalle saranno fondamentali, soprattutto per restare aggrappati al treno dei playoff.