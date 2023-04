Palermo, verso il Cosenza: tornano Verre, Marconi e Nedelcearu. Esito esami Graves…

Tante buone notizie per Corini ma anche alcune situazioni da tenere d'occhio

Manca meno di una settimana a Palermo-Cosenza, in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" e mister Eugenio Corini si auspica di recuperare alcuni elementi fondamentali per gli ultimi sette step della regular season con l'obiettivo playoff alla portata. Alcune buone notizie arrivano dal report di questo martedì 4 aprile, come i ritorni a pieno regime di Bettella, Marconi, Nedelcearu, Sala e Verre. Questo il comunicato del club di Viale del Fante: