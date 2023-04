Palermo, è il momento di Soleri. La “maledizione” del gol da titolare solo un ricordo

Soleri non si ferma più, da un'emiliana all'altra. I playoff passano anche da lui

"Il momento magico di Soleri: ora non segna più solo da subentrato. I playoff del Palermo passano dai suoi gol".Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla sconfitta esterna del Palermo al "Tardini" contro il Parma, valida per la trentunesima giornata di Serie B, ed in particolare sul marcatore del momentaneo gol del pareggio dei rosanero.

La formazione di Eugenio Corini è uscita a "mani vuote" dall'Emilia ma può essere soddisfatta per quanto riguarda la prestazione e per la continuità ritrovata da parte di Edoardo Soleri. L'attaccante scuola Roma è andato a segno per la seconda gara consecutiva, realizzando la rete dell'1-1 con una splendida azione personale nata da un errore in fase di impostazione del difensore dei ducali Valenti, andando a calciare verso la porta di Gianluigi Buffon in due tempi, con la seconda conclusione vincente in spaccata.

Soleri aveva già rotto la "maledizione" che lo "perseguitava" dalla scorsa stagione, ovvero del gol partendo dal primo minuto che faticava ad arrivare. Il classe 1997 aveva messo a segno ben dodici reti tutte da subentrato nella scorsa Serie C, playoff compresi, rivelandosi una preziosissima carta da giocare per i tecnici Giacomo Filippi e Silvio Baldini, non riuscendo tuttavia mai a gonfiare la rete con una maglia da titolare. Sbloccatosi in Serie B contro la Reggina, siglando il gol vittoria per il Palermo, e contro il SudTirol, Soleri aveva messo a segno il gol del momentaneo 2-2 contro il Modena nella passata giornata di campionato, spezzando la "maledizione" e confermandosi anche al "Tardini". "La rincorsa ai playoff del Palermo passerà necessariamente anche dalle sue giocate, perché l’uomo che segnava soltanto dalla panchina adesso è un punto fermo prezioso. E se l’obiettivo dei rosanero è rievocare la favola della scorsa stagione, l’attaccante romano può diventare l’amuleto per la nuova magia", sottolinea il quotidiano.

Il prossimo incontro vedrà i rosanero affrontare il Cosenza il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" e mister Corini sa bene che è ormai diventato difficile rinunciare a Soleri dal primo minuto, con una sana concorrenza offerta da Matteo Brunori e Gennaro Tutino.