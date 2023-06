Palermo, si avvicina Ceccaroni: stato trattativa e alternativa nel mirino

"In difesa i primi rinforzi del Palermo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che punta i riflettori sulle operazioni in entrata del club di viale del Fante. La trattativa che porterà Fabio Lucioni in rosanero è virtualmente chiusa, mentre sono stati fatti passi in avanti per Pietro Ceccaroni. "Avvicinandosi alle richieste del Venezia, club a cui il difensore è legato fino al 2027, il Palermo ha creato i presupposti per un epilogo positivo dell’operazione", si legge.