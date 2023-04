Palermo: Saric ai box, Stulac morde il freno. Corini con lo sloveno già a Cagliari…

Porte girevoli in mezzo al campo, tra il rettangolo verde e l'infermeria. L'emergenza infortuni sta divenendo una fastidiosa costante in casa Palermo in questo rush finale della regular season. Di natura traumatica o di matrice muscolare, sono diversi i calciatori che sono stati forzatamente costretti ai box da problemi fisici, spesso fisiologici in prossimità dal termine di una stagione comunque logorante sotto vari punti di vista. L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" si sofferma in particolare sulla situazione in zona nevralgica in seno alla compagine di Eugenio Corini. Reparto depotenziato dall'infortunio occorso contro il Benevento a Dario Saric, l'ennesimo in stagione per l'ex Ascoli. L'intermedio italobosniaco ha riportato una lesione distrattiva di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, come hanno evidenziato le indagini strumentali opportunamente effettuate. Saric sarà inevitabilmente indisponibile per le prossime tre gare, l'auspicio è di recuperarlo in vista dell'ultimo match di regular season al Barbera contro il Brescia.