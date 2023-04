Palermo, rebus in mediana a Como: Chi al posto di Saric? Segre, Broh e Damiani…”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia si sofferma sul reparto di centrocampo del Palermo di Corini in vista della delicata trasferta di Como. Fosforo, intensità, fluidità di manovra, verticalità e tempi di inserimento. Tratti caratterizzanti desolatamente smarriti in zona nevralgica nelle ultime uscite in campionato della compagine rosanero. Corini si augura di ritrovarle nella sfida al cospetto della formazione lariana e studia le possibili soluzioni per ovviare all'assenza dell'infortunato Dario Saric. Certi di una maglia da titolare Gomes e Verre, mentre Segre, Broh e Damiani si giocano l'ultimo posto utile per entrare nell'undici iniziale nel reparto. Segre garantisce corsa, muscoli e senso tattico, Broh ha dimostrato di aver recuperato una buona condizione nel match interno contro il Benevento, gara in cui aveva anche realizzato il gol vittoria in pieno recupero, cancellato dall'intervento del Var. Damiani ha certamente caratteristiche forse uniche nel roste dei centrocampisti a disposizione di Corini. Piede di velluto, visione di gioco periferica, la capacità di dettare con linearità e scorrevolezza tempi e tracce nello sviluppo della manovra. L'ex Empoli è spesso entrato bene a gara in corsa, conferendo verticalità ed ingegno ad una fase costruzione troppo spesso ordinaria e scolastica in casa rosanero. Ballottaggio più che mai vivo con Corini chiamato a compiere la scelta ideale per alzare l'asticella della qualità in sede di impostazione. Un centrocampo più manovriero, lucido ed incisivo può contribuire in modo determinante ad innescare i giocatori offensivi in organico, creando i presupposti ideali per trovare ampiezza e profondità, creando non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Nonostante l'andamento lento e le prestazioni deludenti dell'ultimo periodo, il Palermo è ancora a soli due punti dalla zona playoff. Con quattro gare da disputare da qui al termine della regular season, una vittoria a Como consentirebbe a Brunori e compagni di insidiare Reggina e Pisa, rispettivamente impegnate nel prossimo turno nelle difficili trasferte di Frosinone ed Ascoli.