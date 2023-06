Palermo, Rinaudo gioca su più tavoli: ipotesi Cittadini, suggestione Ogbonna

"La coppia mercato del Palermo , Rinaudo-Bigon , lavora incessantemente per definire quelli che sono gli obiettivi del Palermo della prossima stagione e lo fa girando l’ Italia per incontrare i diretti interessati o i loro procuratori", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulle operazioni in entrata del club di viale del Fante.

Virtualmente definita la trattativa che porterà Fabio Lucioni in rosanero dal Lecce, in cima alla lista c’è sempre il nome di Pietro Ceccaroni del Venezia. "C’è da convincere il Venezia ad abbassare le pretese in virtù di un contratto, quello del difensore con i lagunari, ancora lungo e in vigore fino al 2027", si legge sul Gds.