Palermo, Repubblica: “Rosanero al bivio, Como e Cremonese valgono una stagione”

L'edizione odierna del quotidiano "Repubblica" evidenzia un'importante opportunità per il Palermo: le sfide contro Como e Cremonese offrono la possibilità di ridurre il distacco dal secondo posto, o addirittura conquistarlo. Le due vittorie consecutive hanno lanciato i rosanero in zone alte della classifica e ora il primo ostacolo è il Como, una delle squadre più in forma della Serie B. Comune denominatore: Palermo e Como condividono due aspetti: la proprietà da parte di una società straniera con grandi ambizioni e l'arrivo di giocatori importanti a gennaio. Filippo Ranocchia ha contribuito alle ultime due vittorie del Palermo, mentre al Como, Gabriel Strefezza ha portato 6 punti in 3 partite con due gol decisivi. L'aggancio alla Cremonese in caso di vittoria contro lariani e grigiorossi è un'eventualità suggestiva, ma Corini non si lascia distrarre e preferisce concentrarsi sul presente, una partita alla volta. Le due sfide consecutive saranno un banco di prova importante per il Palermo. La squadra di Corini ha dimostrato di poter competere con le migliori del campionato. L'entusiasmo è alto, ma la prudenza è d'obbligo. Prossimo appuntamento: Palermo-Como, sabato 17 febbraio alle 16:15 allo Stadio Renzo Barbera.