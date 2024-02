Parma, Delprato: “Riporteremo club dove merita. Palermo? Può rientrare in corsa”

“E’ un orgoglio ricevere questo riconoscimento, che racchiude le qualità tecniche e umane di un atleta e di uno sportivo. E questo mi rende ancora più fiero. Lo sport unisce ed è il motore di tante emozioni, per questo voglio fare i miei complimenti più sinceri ad Ayo Folorunso per le emozioni che ci ha regalato agli ultimi Mondiali di atletica leggera e a tutti gli altri atleti che sono qui oggi. Chiudo con un augurio, quello che l’anno prossimo, la squadra, di cui oggi sono capitano, possa essere insignita come l’Atleta dell’Anno 2024. Questo perché, con 14 ostacoli ancora da superare, il nostro gruppo sta lavorando con determinazione per riportare un’intera città dove merita di stare.”

Sulle rivali:"Il Palermo è più indietro oggi, ma a gennaio ha fatto un’ottima campagna acquisti, e potrà rientrare. Il Como ha un passo incredibile come la Cremonese, sarà un campionato equilibrato fino alla fine. Noi vinciamo ma anche le altre tengono il passo, sarà complicato e dobbiamo lavorare. La maglia è un peso? No, siamo consapevoli che questa è una responsabilità, non un peso. Anzi è una fortuna, vuol dire che giochiamo per una squadra importante, tanti di noi anni fa sognavano di far parte di questi colori e di questa città. Dopo Milan, Inter e Juve è la squadra più titolata, ma ora lavoriamo sul campo e vogliamo parlare con i fatti. Vogliamo scendere in campo dimostrando l’impegno e l’attaccamento per la maglia e per i tifosi”.