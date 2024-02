Serie B, Gautieri: “Promozione? Ecco chi se la giocherà. Il Palermo…”

"De Rossi ha portato entusiasmo e rivitalizzato dei giocatori che si stavano smarrendo. Sta facendo un grande lavoro". Così Carmine Gautieri, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex calciatore giallorosso, oggi allenatore: dalle prestazioni offerte fin qui dalla Roma di Daniele De Rossi, reduce dalla sconfitta rimediata all'Olimpico contro l'Inter di Simone Inzaghi, alla lotta promozione in Serie B. Ma non solo... "Chi la spunterà in B? Parma a parte. Como, Cremonese, Venezia e Palermo: la seconda inevitabilmente uscirà da lì. La B è bella da vedere, non c’è la grande fuga. Il Parma ha una grande squadra, le altre se la giocheranno", le sue parole.