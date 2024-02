Palermo, Repubblica: “Corini cerca la svolta in trasferta, vittoria manca da 4 mesi”

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica sottolinea come il Palermo sia reduce da una serie di ottime prestazioni, culminate con tre risultati utili e consecutivi. La trasferta di oggi a Piacenza rappresenta un'ulteriore tappa fondamentale nel percorso di crescita della squadra. Corini ha l'imbarazzo della scelta: l'allenatore rosanero dovrebbe confermare lo stesso modulo e la stessa formazione vista al Barbera contro il Bari di Marino, con l'unico dubbio tra Insigne e Di Mariano sulla fascia destra. Probabile l'esordio a gara in corso di Traorè. La Feralpisalò è un avversario da non sottovalutare: la squadra lombarda ha collezionato 14 punti nelle ultime 7 gare, ottenendo anche vittorie contro squadre di alta classifica. I giocatori di Zaffaroni si esaltano contro le big e daranno il massimo per ottenere un risultato positivo contro il Palermo. Prevista una grande affluenza di tifosi rosanero: si stima che il numero di spettatori al Garilli supererà le presenze di altre partite con tanti tifosi ospiti. A Piacenza, oggi, quasi tutti saranno di fede rosanero, pronti a sostenere la squadra verso un'altra importante vittoria.Il Palermo è in crescita e vuole confermarsi contro la Feralpisalò. Corini dovrebbe confermare lo stesso modulo e la stessa formazione per tornare a vincere in trasferta dopo quattro mesi, in quel di Modena. La Feralpisalò è un avversario pericoloso che ha battuto compagini importanti lungo il corso della Serie B 2023/2024.