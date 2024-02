La Repubblica: “Barbera cade a pezzi, comune non ha fondi. Palermo anticipa soldi…”

Stadio Renzo Barbera che versa in condizioni di logorio e necessita di urgenti opere di ripristino e manutenzione che il Comune di Palermo non ha i fondi per finanziare

Il teatro dei sogni del tifoso rosanero profondamente logoro e bisognoso di impellenti opere di manutenzione e ripristino. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pubblica un focus sulle condizioni dello stadio "Renzo Barbera, impianto da ristrutturare da circa trentaquattro anni, quando fu ammodernato per ospitare le gare dei Mondiali di Italia 90. Il Comune di Palermo non ha i fondi per far fronte alle spese necessarie secondo il noto quotidiano nazionale: perla realizzazione delle opere prioritarie servirebbero circa tre milioni di euro, per un vero processo di restyling e ammodernamento la cifra salirebbe di molto. Le attuali carenze hanno di fatto escluso il Barbera dall'elenco degli stadi destinati ad ospitare i match degli Europei 2032, e l'impianto è oggi aperto e fruibile solo perché il Palermo provvede di tasca sua a finanziare gli interventi più urgenti, spendendo di fatto molto di più del canone di concessione riconosciuto a Palazzo delle Aquile. Intanto è iniziata l'installazione dei nuovi tornelli dopo i disagi e le file interminabili affrontati da molti tifosi nell'ultimo match contro il Bari. Palermo che anticiperà la somma necessaria, comunque a spese del Comune di Palermo poiché unica voce in merito stanziata già in bilancio.