Serie B, Giudice Sportivo: Fiordilino-Butic saltano il Palermo, multa per club rosa

Ammenda anche per il Bari dopo aver lanciato verso i tifosi del Palermo petardi, fumogeni e oggetti di varia natura, causando il leggero ferimento di un uomo.

Mediagol ⚽️

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno nove giocatori al termine della quarta giornata di ritorno della Serie BKT. Dovranno scontare un turno di squalifica, dunque, Butic (Feralpisalò), Calabresi (Pisa), Fiordilino (Feralpisalò), Acampora (Bari), Antov (Cremonese), Palumbo (Modena), Tessmann (Venezia), Vandeputte (Catanzaro), Yepes (Sampdoria). Una giornata di stop anche al tecnico del Pisa Alberto Aquilani. Di seguito, il comunicato diramato dalla Lega B:

"Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 6 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria otto petardi, cinque fumogeni e oggetti di varia natura causando anche il leggero ferimento di un tifoso; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUTIC Karlo (Feralpisalo'): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

CALABRESI Arturo (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FIORDILINO Antonioluca (Feralpisalo'): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACAMPORA Gennaro (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ANTOV Valentin (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VANDEPUTTE Jari (Catanzaro): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

YEPES LAUT Gerard (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.