La Repubblica: “Comune e Palermo cercano un’intesa per salvare lo stadio”. Le ultime

"Il Comune e il Palermo stanno dialogando per rivedere il canone sulla concessione dello stadio 'Renzo Barbera', fissato a circa 170mila euro nel 2020, quando la nuova società di Dario Mirri era in serie D, c’era la pandemia e una parte dell’impianto, come la torre Sud, era sotto sequestro". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulle condizioni dello Stadio "Renzo Barbera", con il Comune che non sarebbe in grado di sostenere la manutenzione straordinaria.