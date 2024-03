Palermo, Ranocchia: ” Vittoria a Lecco fondamentale, credo alla A. Tifosi e CFG…”

"Ieri a Lecco è stata una vittoria fondamentale per ripartire, venivamo da due sconfitte consecutive e l'unica cosa che volevamo erano i tre punti. Sapevamo che era una partita molto dura e molto insidiosa, ma con grande spirito di squadra l'abbiamo portata a casa. Abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo, lo spirito di squadra che abbiamo e la volontà di portare a casa ogni partita. Come detto era una sfida insidiosa per tutte le componenti che c'erano, la pioggia, il campo sintetico e loro che venivano da un momento particolarmente negativo, ma con grande forza, carattere e determinazione siamo riusciti a conquistare i tre punti. Un pensiero va certamente ai tifosi che ci hanno raggiunto alla fine della partita, nonostante tutte le avversità che hanno affrontato sono riusciti a sostenerci e starci vicino e per noi questo è molto importante. Noi crediamo ancora alla promozione, non saranno certo le due sconfitte di fila a mettere in discussione certezze e convinzioni che avevamo prima, siamo dentro alla lotta per la Serie A che è più viva che mai. La vittoria di ieri ci aiuta a ripartire e siamo molto carichi per la prossima sfida contro il Venezia. Il match contro i lagunari sarà molto importante, è uno scontro diretto per la promozione, giochiamo in casa, vogliamo dimostrare di essere tornati sulla strada giusta e portare a casa una vittoria. Il Barbera ci dara una grossa mano venerdì sera, aspettiamo tutti i tifosi allo stadio. Il mio approccio con l'ambiente Palermo è stato certamente positivo, sono sicuramente molto soddisfatto di quello che sto riuscendo a fare e di ciò che sta facendo la squadra. Il mio obiettivo quando sono arrivato qui era quello di realizzare più gol e non è certo cambiato, credo di avere potenzialità per poterlo centrare. Sono soddisfatto dei gol segnati, ma credo di poterne fare ancora di più. qui ho trovato un gruppo molto affiatato e solido, sia la squadra sia lo staff, c'è una bella simbiosi e ciò mi ha permesso di ambientarmi bene velocemente. Ho imparato subito a conoscere e ad apprezzare Palermo e le bellezze della città, la gente è molto accogliente e calorosa, quasi tutti quelli che si incontrano vengono allo stadio e parlano del Palermo, questo ti fa vivere quotidianamente il calcio in maniera diversa. Qui a Torretta c'è un centro sportivo in continua evoluzione, che ci permette di allenarci nelle migliori condizioni e stare insieme vivendo al campo in gruppo la giornata Si sta molto bene e che ci consente di lavorare nel migliore dei modi. Per un calciatore far parte della famiglia City Football Group è un orgoglio ed un onore, si respira la professionalità e la mentalità vincente che trasmette questo gruppo in ogni cosa. Dal centro sportivo, all'organizzazione delle trasferte e nel quotidiano, questo è uno stimolo ed un vantaggio che abbiamo in più rispetto alle altre squadre".