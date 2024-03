Venezia, Jajalo: “Col Palermo match tra big di qualità. Tornare al Barbera per me…”

Venezia che batte il Bari e torna al terzo posto in attesa di sfidare il Palermo di Corini: Mato Jajalo sarà il grande ex nel big match del Barbera dopo quattro anni in maglia rosanero

⚽️ 11 marzo - 10:50

Il Venezia di Vanoli regola il Bari al Penzo e prosegue la sua marcia nelle zone alte della classifica di Serie B, restando in scia della Cremonese di Stroppa attualmente seconda in graduatoria alle spalle del Parma capolista. Lagunari che riscattano la sconfitta al Sinigaglia nello scontro diretto contro il Como, legittimando le ambizioni di promozione diretta, scavalcando i lariani e consolidandosi al terzo posto a due lunghezze dai grigiorossi. Ora il calendario propone nell'anticipo di venerdì 15 marzo, il big match al Barbera contro il Palermo di Corini, tornato al successo sul campo del Lecco dopo due ko consecutivi contro Ternana e Brescia. Incrocio focale in chiave playoff tra due big del torneo cadetto, sfida dal peso specifico straordinario quando mancano nove giornate al termine della regular season. Grande ex del confronto tra rosanero e compagine di Vanoli sarà certamente Mato Jajalo, centrocampista bosniaco che ha collezionato ben centotrentotto presenze e sei reti con il club di8 viale del Fante tra il 2015 ed il 2019. Di seguito le dichiarazioni dell'ex capitano del Palermo dopo il successo dei veneti sui pugliesi guidati da Beppe Iachini.

"Devo stare bene per dare il mio contributo. Dopo il crociato sono stato troppo frenetico a tornare e mi sono fermato di nuovo. Nel calcio non si sa mai, e bisogna essere prudenti.Nella nostra squadra lavoriamo molto sull’aspetto fisico, siamo giovani e abbiamo ancora tanti margini di crescita.Sfida contro il Palermo?Sarà una partita tra due squadre che lottano per stare in alto, due squadre di alta qualità dove sicuramente i tifosi si divertiranno. Dopo tanti anni torno al Barbera, quindi sarò emozionato, ma ora gioco al Venezia”.

