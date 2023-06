Palermo, Pigliacelli e Buttaro sono ad un passo dal rinnovo. Tutto tace per Massolo

Il Palermo ha già ufficializzato i rinnovi di Matteo Brunori e Claudio Gomes, due matrimoni prolungati a fronte della stagione individualmente positiva dei due. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sembrerebbe rientrare nei piani del tecnico Eugenio Corini il portiere in seconda, Samuele Massolo. Uno dei protagonisti della cavalcata playoff in Serie C targata Silvio Baldini potrebbe lasciare i rosanero in questa sessione di calciomercato, in modo da liberare uno slot per quanto riguarda la categoria "over".