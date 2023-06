Palermo, capitolo Under: si riparte da Buttaro, Aurelio e Gomes. Orihuela e Silipo…

Per quanto riguarda gli over, attualmente sono quindici i rosanero che rientrano in tale categoria. Pertanto, ci sono ancora tre "slot" da occupare. Non sono pochi i calciatori che torneranno in Sicilia dopo l'esperienza in prestito in Lega Pro nella passata stagione: Silipo, Fella, Crivello, Peretti, Doda, Marong e Devetak. Tuttavia, come riporta lo stesso quotidiano, si tratta di elementi che a prescindere dalla rispettiva età non rientreranno nei piani del club di viale del Fante in vista della prossima Serie B. "Qualcuno potrebbe partire per il Trentino, ma ad oggi nessuno ha una sola chance di essere inserito nell’elenco con cui Corini affronterà il campionato. Un’altra considerazione da fare riguarda il fatto che il tecnico non ama le rose troppo ampie: il suo organico ideale è composto da 25-26 elementi", ribadisce l'articolo della Gazzetta che vede in Massolo, Damiani e Soleri dei possibili partenti.