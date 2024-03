Palermo, Pellissier: “Corini si ama o si odia, lui non cambia. Vinto B due volte, CFG…”

Dopo il solo punto conquistato in tre gare, che ha fatto scivolare il Palermo dal secondo posto virtuale nell'intervallo del big match allo Zini contro la Cremonese al sesto attuale con annesso sorpasso del Catanzaro, critiche e perplessità di gran parte della tifoseria sulla gestione tecnica targata Eugenio Corini sono riemerse in modo veemente. Una settimana da incubo quella da poco trascorsa per la formazione rosanero, che ha vanificato gli effetti di una confortante rimonta in classifica e ridotto drasticamente le chances di promozione diretta. A Dieci giornate dal termine della regular season, Brunori e compagni hanno perso contatto con le formazioni di testa: Cremonese che vanta ora sette lunghezze di margine sui siciliani, sei i punti di vantaggio del Como oggi terzo in graduatoria, cinque quelli di vantaggio del Venezia di Vanoli. Numeri a parte, le prestazioni deficitarie contro Ternana e Brescia non lasciano ben sperare, ma a perorare la causa del coach di Bagnolo Mella è intervenuto Sergio Pellissier, che con Corini ha condiviso importanti trascorsi professionali a Verona sponda Chievo.

"Eugenio è un allenatore che puoi amarlo oppure odiarlo, ha le sue idee e non cambia assolutamente la sua mentalità - ha dichiarato l'ex attaccante nel corso di un'intervista concessa a Pianeta Serie B - lui riesce a portare risultati ovunque. Ha vinto due campionati di Serie B, se si lascia lavorare porta all’obiettivo. Palermo è una piazza molto ambiziosa e vorrebbe vincere tutto subito, ma non è così semplice e credo che la società debba avere un attimino di pazienza. Devi costruire qualcosa, se Corini è stato scelto per più anni è giusto che lo appoggino in tutto e per tutto. I risultati cambiano in base a cosa hai attorno, non dipende solo dall’allenatore”.