Palermo, Gds: “Ora trasferte con le piccole per Corini. Lecco, poker ko in casa…”

Uno sguardo al calendario del Palermo in trasferta in queste ultime dieci giornate della regular season. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza gli impegni esterni che attendono la compagine rosanero da qui al termine del campionato, con Brunori e compagni che sembrano ormai tagliati fuori dalla lotta per la promozione diretta ma pienamente in corsa per la conquista di un piazzamento di pregio in chiave playoff. Sulla carta, la squadra di Corini affronterà lontano dalle mura amiche tutte formazioni tecnicamente alla portata, presumibilmente impegnate nella lotta per la salvezza ed alla disperata ricerca di punti utili a mantenere la categoria nel rush finale. Non proprio una buona notizia per il Palermo, che ha paradossalmente mostrato di stentare e soffrire particolarmente gli incroci con le cosiddette pericolanti, al Barbera come in campo avverso. Se si vogliono nutrire ambizioni concrete di vertice bisognerà fare un cospicuo bottino di punti a domicilio in questa fase topica della stagione, capitalizzando al meglio tutti gli appuntamenti fissati dal calendario. Palermo che dopo la batosta cocente del Rigamonti, secondo flop consecutivo dopo quello casalingo contro la Ternana, proverà a riprendere la sua marcia da Lecco. Lombardi fanalino di coda del torneo e non certo irresistibili tra le mura amiche: quattro le sconfitte consecutive con dieci gol subiti ed appena uno realizzato. Occasione propizia per conquistare i tre punti anche se ogni rischio di sottovalutazione dell'avversario potrebbe rivelarsi fatale. Pisa, Cosenza, Spezia e Sudtirol le altre trasferte. Nerazzurri a corrente alternata, calabresi ko già sei volte in casa, liguri che sono la squadra che ha vinto fin qui meno nel proprio stadio, appena in due occasioni. Ultimo appuntamento esterno della stagione regolare a Bolzano contro il SudTirol, ora decimo in classifica ed apparentemente fuori dalla zona rischio.