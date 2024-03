Palermo, Corriere dello Sport: “Corini sotto pressione, confronto CFG e squadra…”

Fase difensiva da incubo e gol incassati a grappoli. Uno score di nove reti al passivo nelle ultime tre gare che inibisce irrimediabilmente qualsiasi ambizione di promozione diretta. Il Palermo di Corini torna oggi al lavoro e fa i conti con un'inattesa e drastica involuzione che l'ha fatto ruzzolare dal quasi secondo posto alla sesta posizione in graduatoria. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone l'accento sulla vulnerabilità della retroguardia rosanero, tra le migliori assolute del torneo cadetto nella prima parte di stagione, addirittura la meno perforata dopo tredici gare di campionato. Incredibile constatare come dopo ventotto giornate complessive la situazione sia radicalmente cambiata e solo cinque squadre in Serie B abbiamo al momento incassato più reti di Pigliacelli e compagni. Criticità prioritaria tra le tante, emerse fragorosamente negli ultimi dieci giorni. L'assenza perdurante del leader tecnico e carismatico del reparto, Fabio Lucioni, ha certamente avuto un peso significativo in quest'ottica. Nedelcearu non ha certo demeritato, ma si auspica che il rientro del totem ex Frosinone porti in dote esperienza, personalità e solidità utili ad uscire da questo frangente complesso e fortemente negativo. Ovviamente la fase difensiva implica la compartecipazione dedita ed attiva di ogni reparto e di tutti gli interpreti schierati sul rettangolo verde, toccherà a Corini trovare un sollecito rimedio per ripristinare gli equilibri generali. Il malumore tra la tifoseria cresce, Corini è fisiologicamente sotto pressione ma la sua panchina resta salda e non è stato messo di fatto in discussione dalla proprietà. Management del CFG resta vigile e non certo superficiale al cospetto di questa fase delicata, in programma un confronto con tecnico e squadra per capire cosa sta accadendo a Brunori e compagni quando mancano dieci giornate alla fine dalla regular season. Il distacco da Cremonese, Como e Venezia è tornato considerevole, rispettivamente sette punti di ritardo dai grigiorossi, sei dai lariani e cinque dai lagunari di Vanoli. Tuttavia, per risalire la china e garantirsi una posizione di pregio in ottica playoff è necessario cambiare radicalmente volto e marcia rispetto a quanto mostrato nelle ultime uscite.