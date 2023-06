Palermo, occhio alla corsia mancina: l’ex Corrado e Quagliata nella lista di Rinaudo

Linea verde sulla corsia mancina. Aurelio è rimasto l'unico padrone sul binario mancino. Giovane, agonisticamente feroce, atleticamente esuberante. Partito da giovane e promettente alternativa, l'esterno ha scalato progressivamente le gerarchie nel Palermo di Corini e, complice anche qualche infortunio degli omologhi di ruolo, ha sfruttato al meglio le chances offerte loro dal tecnico di Bagnolo Mella. In una rosa ancora in via di creazione e definizione in vista della stagione calcistica 2022-2023, con numerosi elementi dal futuro ancora in bilico, Aurelio è tra i pochi certi di proseguire la propria avventura professionale in rosanero.