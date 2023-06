Celtic, idea suggestiva per il dopo Postecoglou: l’ex Palermo Maresca in lista

Postecoglou di recente ha firmato un quadriennale con gli Spurs, per rilanciare le ambizioni londinesi in Premier League dopo l'annata fallimentare targata Conte, presa in mano da Stellini e poi conclusa da Mason. Per sostituire l'allenatore uscente - secondo quanto riportato da Sky Sport - il Celtic ha messo nel mirino un ex calciatore del Palermo: Enzo Maresca, oggi vice allenatore di Pep Guardiola al Manchester City. Seguiranno aggiornamenti sul futuro del tecnico esonerato dal Parma lo scorso anno a novembre.