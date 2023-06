Palermo, Bisoli e Lucioni verso la chiusura: idee Monterisi e Molina per la difesa

Numerosi innesti da centrare e correttivi da apportare in una rosa che ha mostrato una discreta intelaiatura di base ma altrettanti limiti strutturali. Il Palermo di Corini dovrà essere profondamente rivisitato e massicciamente potenziato nella composizione del suo organico per coltivare legittime ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie B . Scouting del club targato City Group al lavoro ininterrottamente da mesi, idem il management con il coordinamento di Riccardo Bigon e la direzione sportiva di Leandro Rinaudo . Diversi i nodi da sciogliere tra uscite e potenziali operazioni in entrata, l'auspicio del dirigente palermitano è quella di muoversi tempestivamente e centrare gli obiettivi principali sul mercato da mettere a disposizione del mister di Bagnolo Mella fin dai primi giorni di ritiro.

Personalità, esperienza, leadership e minuziosa conoscenza delle tipicità del torneo cadetto. Identikit del rinforzo ideale per alzare cifra tecnica e asticella delle ambizioni in casa rosanero. L'esperto centrale difensivo Lucioni, fresco di promozione con il Frosinone ed il cui cartellino è di proprietà del Lecce, ha già vinto da protagonista ben quattro campionati di Serie B. Il Palermo pare ormai ad un passo dall'assicurarsi le sue prestazioni, forte di un'intesa raggiunta con l'entourage del giocatore e di una trattativa ormai ai dettagli con il club salentino. Situazione molto ben avviata anche per quanto concerne il duttile e sagace centrocampista Dimitri Bisoli, figlio del tecnico del Sudtirol, già protagonista di una promozione in Serie A con il Brescia nel 2018-2019. Venticinque presenze in A con le rondinelle per un calciatore che Corini stima, apprezza e conosce molto bene.