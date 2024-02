Palermo, l’ex Sorrentino: “Rosa da primo posto. Ranocchia ok, piano coi paragoni…”

Stefano Sorrentino, ex portiere e capitano del Palermo, analizza le chance dei rosa di Corini nella lotta promozione in Serie B

Ex capitano e leader dello spogliatoio rosanero nel Palermo targato Maurizio Zamparini. Stefano Sorrentino, tra i portieri più stimati per continuità e qualità di rendimento nel panorama calcistico nazionale, ha scritto nel capoluogo siciliano pagine importanti ed indelebili nel finale di una gratificante carriera tra i pali. Ex compagno di Eugenio Corini con la maglia del Chievo, l'ex Genoa ha analizzato la lotta al vertice nel campionato di Serie B nel corso di un'intervista concessa al quotidiano "La Repubblica".

"Tecnicamente il Palermo potrebbe anche aspirare al primo posto, perché il Parma non è irraggiungibile e la serie B è dura per tutti.. La B è un campionato lungo e complicato in cui anche le grandi squadre come il Parma possono avere un momento di crisi. Il Palermo, come altre squadre di vertice, ha una rosa forte e si è rinforzato con il mercato. Il campionato è lungo e ancora tutto da vedere, perché ci sono sempre squadre che crollano e alcune sorprese. Non mi sento di dire che le partite contro Como e Cremonese saranno decisive, chiaro che uno scontro diretto è importante e che una vittoria vale doppio, ma ci sono ancora tante partite. Sono stati fatti acquasti mirati. Ranocchia? È un giocatore giovane e forte, che sta dimostrando le sue qualità. Andrei piano con i paragoni con grandi calciatori del passato del Palermo, ma un giocatore con queste caratteristiche serviva".