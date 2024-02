Palermo, Gds: “Corini, il modulo è giusto! Svolta con Ranocchia ed il 4-2-3-1…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul modulo tattico maggiormente adottato da Corini nelle ultime settimane. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1 in pianta stabile o quasi, specie in concomitanza con l'approdo in rosanero di Filippo Ranocchia. L'ex Juventus rappresenta l'elemento di raccordo ideale tra centrocampo e reparto offensivo: dinamico ed intenso in fase di non possesso, lucido, ispirato e calcisticamente cattivo negli ultimi venti metri. Dopo l'ottima performance sfoderata all'esordio a Catanzaro, il talentuoso centrocampista classe 2001 ha sbloccato le sfide contro Bari e Feralpisalò con due gol d'autore. Prodezze balistiche che hanno esaltato una evidente centralità nel gioco del Palermo di Corini, con il ragazzo che ha subito mostrato autorevolezza e personalità nell'interpretazione del ruolo. Ranocchia agisce da tuttocampista, ora mezzala, ora elastico tra le linee alle spalle della punta centrale di riferimento. Perfetto interprete di un 4-2-3-1 che sta divenendo con continuità e profitto il vestito tattico ideale per il Palermo targato 2024, conferendo compattezza, aggressività e sbocco anche tra le linee nel cuore dell'ultimo quarto di campo alla compagine di Corini. Il noto quotidiano regionale sottolinea che prima dell'arrivo di Ranocchia alla corte di Corini, il tecnico rosanero aveva già proposto questo tipo di schieramento, alternando Henderson e Coulibaly in posizione di trequartisti incursori. Al Braglia di modena fu proprio lo scozzese ad aprire le marcature, nel recupero al Barbera contro il Brescia l'ex Ternana firmò di testa il gol della vittoria su perfetto assist di Valente. L'ultima volta che il 4-3-2-1 si era visto dall'inizio al Barbera, nell'anno 2023 prima della sessione invernale di calciomercato, fu nel ko interno contro il Cittadella, probabilmente momento apicale della crisi stagionale per il Palermo targato Eugenio Corini.