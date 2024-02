Palermo, Gazzetta dello Sport: “Como e Cremonese test da A. Plus scontri diretti…”

Il Palermo di Corini accelera il passo e si prepara allo sprint finale. Cambio di marcia propizio nel momento focale della stagione, come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Compagine rosanero che è tornata a vincere lontano dalle mura amiche dopo quattro mesi, centrando la seconda vittoria consecutiva, terza in quattro match, come non accadeva da settembre scorso. Allora, Brunori e compagni erano al secondo posto in graduatoria, adesso, con lo score di diciotto punti nelle ultime nove partite, hanno messo nuovamente nel mirino la piazza d'oonore alle spalle della capolista Parma. Con l'evoluzione in termini di continuità di risultati, la formazione di Corini si è regalata la possibilità di giocarsi due big match che assurgono a due finali, proprio contro le squadre che occupano al momento l'ultimo posto utile per la promozione diretta in Serie A. Como e Cremonese precedono il Palermo di tre lunghezze al momento in graduatoria, ed i rosanero le affronteranno entrambe in sequenza, lariani di scena sabato prossimo al Barbera, grigiorossi che attendono Ranocchia e compagni allo Zini nel turno successivo di campionato. Due test suggestivi e probanti, per capire realmente se il Palermo è diventato grande e può davvero riscrivere storia e classifica di questa annata in ottica promozione diretta. Ovviamente in città si è riacceso l'entusiasmo, per la sfida contro il Como al Barbera si prevedono pubblico ed atmosfera delle grandi occasioni. L'auspicio è quello di abbattere il muro delle trentamila presenze fissando il record stagionale di presenze nell'impianto di viale del Fante. Contro Como e Cremonese il Palermo è ad oggi imbattuto ed ha collezionato quattro punti nel girone d''andata. Pari intriso di rimpianti al Sinigaglia, vittoria al fotofinish sulla squadra i Stroppa al Barbera. Vincere contro i lariani ed ottenendo anche un pari nella trasferta di Cremona basterebbe per acquisire un pesante vantaggio in chiave scontri diretti su entrambe le dirette concorrenti. Fattore fondamentale in caso di arrivo a pari punti al termine della regular season. Al Barbera deve giocare anche il Venezia di Vanoli, compagine contro la quale il Palermo ha già vinto al Penzo nel girone d'andata grazie alla tripletta firmata Matteo Brunori.