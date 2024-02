Palermo, Gds: “Avvio sprint e gol, Ranocchia come Ilicic, Hiljemark e Ricciardo…”

Subito Ranocchia. Impatto eccellente in maglia rosanero per l'eclettico centrocampista classe 2001. Prestazioni intense, autorevoli e di qualità, impreziosite da due perle balistiche valsi punti pesanti alla formazione di Corini. Firme istantanee, contro Bari e Feralpisalò, a conferma del valore assoluto del calciatore e della bontà dell'importante investimento compiuto dal club targato CGG per rilevare il suo cartellino dalla Juventus. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia propone un pezzo curioso, mettendo in evidenza altri calciatori nella storia recente del Palermo autori di una partenza sprint al loro approdo in Sicilia. Sono ben sette gli elementi che compongono questa lista, da profili rivelatisi veri e propri campioni, che hanno lasciato segno tangibile e fulgido di sé sul manto del Barbera, a meteore o elementi che hanno poi deluso le aspettative iniziali. Il talento di Ilicic, sbocciò praticamente subito, uno spezzone di match contro il Brescia poi due big match da titolare con altrettanti gol messi a segno contro Juventus ed Inter. Anche David Di Michele, arrivato alla corte di Guidolin a gennaio, realizzò subito una doppietta contro l Parma. Tre gol in quattro gare in avvio per il centrocampista offensivo svedese Oscar Hiljemark, che non si è poi confermato a medio lungo termine, due reti all'esordio anche per Soleri, partendo naturalmente dalla panchina. Partenza con gol anche per Amauri, idem per Gianni Ricciardo nel Palermo rinato dalle ceneri del fallimento e ripartito in Serie D. Tre gol in due match per Makinwa, ingaggiato con Andrea Caracciolo dopo la partenza da Palermo di Luca Toni. Vena realizzativa che si dissolse nel corso della stagione, con l'ex Lazio e Atalanta che mise poi a segno altre tre reti in tutto il resto del campionato.