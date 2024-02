Como, Strefezza avvisa: “Palermo tra le big in B, al Barbera sarà dura. Goldaniga…”

Da Lecce a Como per tornare subito in Serie A con la compagine lariana. Gabriel Strefezza è uno dei tanti fiori all'occhiello della prestigiosa sessione invernale di calciomercato in riva al lago, con il direttore sportivo Ludi che ha decisamente potenziato la rosa della formazione lombarda col chiaro intento di puntare alla promozione diretta senza passare dai playoff. Il jolly offensivo brasiliano, che ha già ribadito con la nuova maglia di poter abbondantemente spostare gli equilibri in categoria con il suo talento, ha rilasciato un'interessante intervista alla redazione di Sky Sport in vista del big match contro il Palermo di Corini in programma sabato prossimo allo stadio Renzo Barbera.

COMO E FABREGAS - "Mi sento bene e la squadra sta facendo di tutto per vincere queste gare, siamo contenti anche se c’è ancora molto da fare. Il gruppo è molto importante in Serie B, a Lecce c’era un gruppo fantastico che ci ha permesso di vincere e quo ho trovato una grande unione, con grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta e lavoriamo ogni settimana per raggiungere l’obiettivo che vogliamo tutti. Fabregas? Non solo lui, ma tutto lo staff è formato da grandi professionisti. Ti danno sempre una mano sia in campo sia fuori ed è molto importante. Ti fa giocare bene come abbiamo fatto nelle ultime due gare e ti permette di recuperare al meglio. La città è bellissima anche se ho visto ancora poco, i compagni sono davvero tutti bravi ragazzi. Io e Goldaniga ci siamo messi in camera assieme come ultimi arrivati e dunque ho legato più con lui anche se conoscevo alcuni giocatori presenti in rosa visto che ci avevo giocato già in passato. Coda? È un grande calciatore e un grande amico, per la Serie B è fuori categoria e fa la differenza con i suoi gol. Quando giocheremo contro dovrò dire a Goldaniga di marcarlo stretto perché se gli concedi qualcosa in area ti punisce. Record di gol? Se continua così rischia di battere Schwoch già quest’anno. Dobbiamo stare attenti quando giochiamo contro e speriamo che non segni troppi gol da qui alla fine, che si dia una calmata”.