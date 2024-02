GdS: “Palermo, segni del destino. Contro il Como si respirerà aria d’altri tempi”

"Il Palermo torna a vincere in trasferta dopo quattro mesi e compie un passo importante verso la Serie A". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dal Palermo di Eugenio Corini contro la Feralpisalò al termine della sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B . Un successo, ottenuto grazie alle reti siglate da Filippo Ranocchia ed Edoardo Soleri , che proietta i rosanero a -3 dal secondo posto occupato da Cremonese e Como a quota quarantacinque punti, prossime avversarie in campionato di Matteo Brunori e compagni . "Immaginiamo che sabato pomeriggio, nel big match contro il Como, al Barbera si respirerà aria d’altri tempi", si legge.

Dopo un primo tempo tutt'altro che brillante, il Palermo è riuscito a sbloccare il risultato grazie ad una perla del centrocampista ex Juventus, al secondo sigilli consecutivo in campionato dopo la rete ai danni del Bari. "Come era prevedibile è stata una partita dura, contro una squadra in salute che deve salvarsi, umile e ben organizzata. [...] Poi ci ha pensato ancora una volta Ranocchia. [...] È bastato un attimo, un lampo di genio dell’ex juventino per cambiare una partita che non decollava e che prima del gol di Ranocchia aveva visto Pigliacelli grande protagonista. La giocata di Ranocchia è stata deliziosa". Tuttavia, prima del gol di Ranocchia, al minuto 21 del secondo tempo "è accaduto quello che fa pensare che questo può essere l’anno giusto. Insigne ha centrato la traversa della propria porta di testa, con un gesto impensabile. Poco dopo Ranocchia ha segnato da campione, con un altro gesto tecnico straordinario, seppure per motivi opposti. Segni del destino", conclude il noto quotidiano.