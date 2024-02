Palermo, Nedelcearu: “Contro Como vogliamo Barbera pieno. Nuovi arrivi top, CFG…”

Ionut Nedelcearu commento il buon momento del Palermo di Corini dopo il successo sulla Feralpisalò ed in vista della sfida contro il Como al Barbera

Mediagol ⚽️

Un gol importante contro la Cremonese al Barbera, la professionalità e la dedizione di colui che si fa sempre trovare pronto quando il mister lo chiama in causa. Complici gli infortuni di Ceccaroni prima e Lucioni poi, unitamente ai tre turni di squalifica comminati a Marconi dopo l'espulsione dell'andata al Sinigaglia di Como, Inout Nedelcearu ha trovato maggiore continuità di impiego nell'undici titolare del Palermo di Corini. Il centrale difensivo ex Crotone, nel giro della Nazionale rumena, commenta ai microfoni dei canali ufficiali del club di viale del Fante l'ottimo momento della compagine rosanero, reduce da dieci punti nelle ultime quattro gare, dopo il pesante successo esterno contro la Feralpisalò ed in vista del big match contro il Como in programma sabato prossimo al Renzo Barbera.

VITTORIA ESTERNA - "Contro la Feralpisalò una grande vittoria, importantissima e in trasferta mancava da tanto tempo. Erano quattro mesi che non lo facevamo, ma siamo stati sempre vicini, il nostro obbiettivo è sempre di vincere, non importa contro chi o dove. Arrivato adesso e siamo felici perché ci aspettano due partite importantissime. Sono soddisfatto della mia prestazione ma so che devo migliorare. Sono contento perché abbiamo preso pochi gol nelle ultime partite, sono un difensore e ciò è uno dei miei obbiettivi. Spero di aiutare la squadra e vincere più partite possibili”.

BIG MATCH COL COMO - “Sabato contro il Como è uno scontro diretto e vogliamo vincerlo perché all’andata ci siamo solo avvicinati ai tre punti. Nel nostro stadio, con i nostri tifosi, dobbiamo vincere anche per loro, sono importantissimi per noi. A Piacenza sembrava di giocare in casa, sabato ci aspettiamo un Barbera pieno perché loro ci aiutano sempre. Importante il loro tifo sempre, quando vedi lo stadio pieno sei aiutato, il campionato è lungo ma se qualora ci fosse un momento di difficoltà li vogliamo al nostro fianco”.

CFG - “Classifica? Molto corta, come dice il mister dobbiamo procedere step by step, pensiamo solo alla prossima partita. I nuovi arrivati sono molto forti, aiutano la squadra e siamo vicini a loro, siamo una grande famiglia e un grande gruppo. Grazie al CFG possiamo lavorare in un grande dentro sportivo come Torretta. Palermo e i palermitani mi piacciono molto, ti sostengono sempre e ti spronano a dare il massimo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.