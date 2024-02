GdS: “Palermo, hai carte in regola per farcela con Como e Cremonese. Al Barbera…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia coglie perfettamente il cambio di rotta del Palermo dopo la sconfitta di Cittadella. Quella partita, che sembrava l'inizio di una nuova crisi, ha invece avuto l'effetto di una scossa elettrica, galvanizzando la squadra e portandola a conquistare 10 punti in cinque partite. La squadra di Corini ha acquisito maggiore consapevolezza dei propri mezzi e ora sembra in grado di competere con chiunque per la promozione in Serie A. Le due sfide ravvicinate contro Como e Cremonese saranno un banco di prova importante, ma il Palermo ammirato di recente ha tutte le carte in regola per superare questo ostacolo. Contro la Feralpisalò, i rosanero hanno dimostrato di saper soffrire e colpire al momento opportuno, ottenendo una vittoria preziosa. La solidità difensiva, ritrovata con l'inserimento di Diakité, e il fiuto del gol di Ranocchia sono due armi in più che possono fare la differenza. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per trascinare il Palermo verso la vittoria. Sabato contro il Como, si stima che il Barbera possa ospitare fino a 30.000 tifosi, pronti a dare una spinta in più alla squadra. Le quattro sconfitte interne subite in autunno sono ormai un lontano ricordo. Il Palermo ha ripreso a costruire i propri successi tra le mura amiche e ora guarda con fiducia al futuro. La strada verso la Serie A è ancora lunga, ma il Palermo ha tutte le carte in regola per raggiungere il suo obiettivo.