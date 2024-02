Palermo, Corriere dello Sport: “Soleri, uomo in più di Corini. Strategia dei rosa…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra lo straordinario peso specifico di Edoardo Soleri nel Palermo targato Eugenio Corini. Supersub o titolare aggiunto poco importa, l'ariete capitolina ha dimostrato al Garilli di Piacenza, una volta di più, quanto possa essere impattante e decisivo in corso d'opera, spesso gonfiando la rete avversaria ed indirizzando le gare nella giusta direzione per la compagine siciliana. Uno stacco perentorio, imperioso e vincente quello che ha battuto Pizzignacco, siglando il raddoppio del Palermo sulla Feralpisalò e risultando determinante ai fini del risultato. Splendido il cross di Di Francesco, altrettanto elevazione e frustata aerea del numero ventisette di Corini. Beniamino indiscusso dei tifosi rosanero, Soleri ha realizzato sabato scorso in Emilia il suo ventunesimo gol con la maglia del Palermo. Diciannovesima marcatura da subentrato, a riprova di come il ragazzo sia straordinariamente in grado di calarsi in un'inezia nelle dinamiche tattiche e mentali di una gara in corso di svolgimento. Il Palermo ha resistito a fatica nella scorsa sessione invernale di calciomercato alle offerte di numerose pretendenti al cartellino del calciatore, riconoscendone l'importanza e le caratteristiche peculiari. Soleri ha vacillato, desideroso di ritagliarsi maggiore continuità d'impiego e magari una maglia da titolare altrove, ma il legame fortissimo con Palermo ed il Palermo hanno costituito ancora una volta un fattore dirimente nella scelta del calciatore di proseguire la sua avventura professionale nel capoluogo siciliano. Corini lo considera un vero e proprio valore aggiunto nel momento topico del match, un titolare supplementare da inserire nel frangente idoneo per dare scacco all'avversario. Copione che è già valso gol e punti ai rosanero e che si è ripetuto nel blitz esterno contro la squadra di Zaffaroni che ha portato il Palermo a soli tre punti dal secondo posto in classifica.