Gazzetta: “Pigliacelli stoppa la Feralpisalò. Ranocchia-Soleri: il Palermo va”

"Con un secondo tempo da grande squadra, ma anche con la serenità e la forza del saper restare sempre in partita, il Palermo ha superato la Feralpisalò tornando alla vittoria in trasferta dopo 126 giorni, visto che mancava dallo 0-2 di Modena del 7 ottobre. Lo ha fatto andando oltre un primo tempo grigio come le nuvole sopra al Garilli, con il solo Brunori a tirare verso la porta di Pizzignacco. La chiave per sbloccare il match affidata, a metà ripresa, alle giocate degli uomini di maggiore qualità", si legge. Ovvero Brunori con l'assist vincente per Ranocchia, poi il cross di Di Francesco per la testa di Soleri. "Due splendidi gol che hanno giustificato l’attesa".