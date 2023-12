Palermo, l’ex Schelotto: “Auguro ai rosa la Serie A. Lavorare con Zamparini un sogno”

Guillermo Barros Schelotto , ex dirigente accompagnatore, seppur per una breve parentesi, del Palermo , è stato intervistato da “TMW” soffermandosi anche sulla propria esperienza in rosanero:

"All’epoca non ottenni la licenza per allenare in Italia ma è stato un sogno lavorare con un presidente come Zamparini che diede grande libertà. È stato un peccato andar via per il regolamento. La gente a Palermo con me è stata straordinaria. I giocatori mi ascoltavano molto. Il campionato era bellissimo. Avrei voglia di tornare in Italia. Oggi il Palermo fa la Serie B: gli auguro di tornare in Serie A".