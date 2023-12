Palermo, club dona borse di studio per 35mila euro a ragazzi in difficoltà

Borse di studio per 35mila euro destinate a ragazzi in difficoltà di quartieri palermitani: è il risultato del progetto solidale Vivere per sognare” che il Palermo FC ha associato quest’anno alla campagna abbonamenti 2023/24 contro la dispersione scolastica, in collaborazione con l’Associazione Giovani 2017 3P Onlus e il charity partner del club rosanero Maredolce Onlus.