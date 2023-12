Gazzetta dello Sport: “Otto giornate da top e otto da flop. Qual è il vero Palermo?”

Si sono disputate le prime sedici partite del girone d'andata di Serie B ed il cammino del Palermo si potrebbe dividere in un bivio che da una parte vede una squadra capace di mantenere i ritmi alti e conquistare l'intera posta in palio, mentre l'altra vede i rosanero discontinui nei risultati e soprattutto nel rendimento. L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul percorso altalenante della formazione di Eugenio Corini. Il Palermo prima versione in otto giornate ha incamerato 19 punti, si è piazzato al secondo posto in classifica dietro al Parma, ha avuto la migliore difesa del torneo e il terzo migliore attacco, mentre la seconda versione sembra condurre un andamento da retrocessione: 6 punti in 8 partite caratterizzate da un sola vittoria (con il Brescia nel recupero della seconda giornata), 3 sconfitte su 5 gare giocate in casa, 12 gol al passivo e 9 realizzati. Anche il reparto difensivo, considerato uno dei migliori dell'intera categoria, giornata dopo giornata sta iniziando a scricchiolare. "Preoccupano pure i gol subiti in pieno recupero, i due di Parma nell’ultima uscita sono al riguardo emblematici, ma prima c’era stato anche quello del Cittadella al Barbera", sottolinea il quotidiano. "Le tre partite che mancano alla fine del girone d’andata con Pisa, Como e Cremonese, serviranno dunque per capire qual è il vero Palermo, se tornerà dottor Jekyll o resterà Mister Hyde, brutto e pericoloso per se stesso", chiosa della Gazzetta che volge lo sguardo agli ultimi impegni contro tre formazioni cadette che hanno l'obiettivo di chiudere il campionato almeno in zona playoff.