Palermo, Gds: “Var e sviste al Tardini, svarioni arbitrali pesano su crisi rosa”

A Parma almeno altri due episodi non favorevoli ai rosanero: diverse le sviste arbitrali che hanno penalizzato il Palermo fin qui

Mediagol ⚽️

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia viviseziona la sfida del Tardini tra Parma e Palermo anche dal punto di vista arbitrale. Un Palermo che ha subito per l'intera gara la superiorità marcata di una compagine ducale che ha dominato sul piano del gioco, cingendo d'assedio e chiudendo nella propria trequarti di campo una formazione rosanero che raramente è riuscita a ripartire in maniera corale ed incisiva dalle parti di Chichizola. Le magie di Brunori, la stoccata di Estevez, il tris di Segre e la rocambolesca rimonta emiliana con Mihaila e Charpentier, in pieno recupero, quando i rosanero parevano avere ormai i tre punti in tasca. palermo di Corini che rimugina però su un apio di episodi arbitrali dal peso specifico certamente rilevante nell'economia della gara.

"Due gli errori grossolani dell’arbitro - scrive il noto quotidiano regionale - non rilevati dal Var Abbattista: al 10’ della ripresa la tacchettata di Delprato su Pigliacelli sarebbe da rosso, ma per Massa è solo giallo e la chiamata all’on-field review non arriva; al 46’ il 2-3 di Mihaila è condizionato dal fuorigioco attivo di Benedyczak, che non permette al portiere di veder partire il pallone".

L'approfondimento fa poi un viaggio a ritroso, rimembrando alcuni episodi arbitrali controversi che hanno già penalizzato il percorso della squadra di Corini in questa prima parte di stagione . Dal gol Di Di Pardo in Coppa Italia a Cagliari il 2-1, giunto a tempo già scaduto, su un’azione originata da un fallo non sanzionato Soleri, al martello di Nasti su Pigliacelli in Bari-Palermo. In occasione del pari al Barbera contro lo Spezia, il ricorso all’on-field review dopo un pestone evidente in area di Bertola su Brunori non portò Fourneau a decretare il penalty.

