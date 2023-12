Liverani: “La mia sul Palermo, l’asticella si è alzata. Prossime 3 gare spartiacque”

"Il mio ricordo più bello di quell'esperienza resta senza dubbio l’aver portato 40.000 tifosi rosanero all’Olimpico per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. I tifosi contestano Corini? Non è facile giocare in casa per i rosanero al momento. La proprietà è molto solida con obiettivi chiari di grande crescita e sviluppo come tutte quelle del City Group. L’anno scorso è stato di transizione, quest’anno con un mercato più importante l’asticella si è alzata. La prima parte di stagione è stata buona, sicuramente nelle ultime partite invece è venuto a mancare qualcosa. I motivi possono essere tanti, sicuramente gli infortuni o un momento che gira bene o male. Quello che può aiutare è il lavoro e quel pizzico di fortuna per invertire le cose. Le prossime tre partite saranno uno spartiacque e vedremo durante la sosta dove può arrivare il Palermo", ha concluso.