Palermo, Gds: “Brunori è tornato, i rosa ancora no. Segre vuole bis, con il Pisa…”

Nessun segnale confortante in termini di brillantezza, fluidità ed armonia sul piano della manovra, il rimpianto cocente di non aver saputo gestire un doppio vantaggio nei minuti di recupero. Il rocambolesco pari del Tardini lascia in dote sensazioni contrastanti, oltre alla consapevolezza che la compagine di Pecchia è certamente in testa al campionato di Serie B con pieno merito. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia prova a trarre qualche indicazione positiva emersa dal rettangolo verde in terra emiliana, un barlume o un semplice appiglio che possa fungere da bussola per indicare alla squadra di Corini l'uscita dal tunnel della crisi. Il punto conquistato sul campo di una vera e propria corazzata del torneo cadetto è comunque un dato positivo in assoluto, al netto delle modalità beffarde con cui è sfuggita la vittoria nel cuore dell'extra time. Ardore, determinazione e spirito di sacrificio unitamente ad una ritrovata vis agonistica, non possono certamente passare inosservati. Palermo che si è difeso strenuamente dagli assalti parmensi per novantasei minuti, ma ha lottato con grande vigore ed abnegazione, provando a serrare i ranghi da squadra coesa, anche nella sofferenza. Brunori si è risvegliato dal torpore, dopo nove giornate di digiuno dal gol su azione. Due gemme balistiche di pregevolissima fattura e di rara bellezza per il bomber italobrasiliano, che raggiunge quota 55 reti in maglia rosanero e si accomoda al terzo posto della classifica dei goleador all'-time del Palermo. Note liete anche dalla performance di Jacopo Segre, gol a parte l'ex Torino ha mostrato determinazione, dinamismo e doti podistiche di rilievo, disputando al Tardini una gara di sagacia tattica, caparbietà e sacrificio. Il tris calato dal numero otto allo scoccare del novantesimo pareva aver chiuso i conti, ma gli acuti di Mihaila e Charpentier nel recupero, complice una difesa rosanero a dir poco distratta, hanno dissolto bruscamente i propositi di vittoria rosanero. Gol alla Reggiana, assist a Stulac contro la Feralpisalò, ora la stoccata del momentaneo 1-3 al Parma capolista. Segre sta tornando protagonista e si candida per una maglia da titolare a centrocampo anche nel prossimo delicato impegno casalingo del Palermo di Corini. Al Barbera arriverà il Pisa ed i rosanero non vogliono steccare l'appuntamento con una vittoria che manca ormai da troppo tempo .