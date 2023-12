Palermo, Gazzetta dello Sport: “Solo Brunori a Parma. Rosa in crisi d’identità…”

Due fulgidi lampi nel grigiore dell'ennesima prova modesta sul piano corale e collettivo. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" prende spunto dalle magie balistiche di Matteo Brunori che hanno rubato la scena al Tardini di Parma ma non sono bastate al Palermo di Corini per conquistare l'intera posta in palio. Due gemme d'autore che hanno collocato Brunori al terzo posto della classifica dei bomber rosanero di tutti i tempi. Italobrasiliano che raggiunge quota 55 realizzazioni con la maglia del Palermo, adesso solo Radice e Fabrizio Miccolòi tra lui ed il gradino più alto del podio. Una delle poche note liete della sfida contro la capolista è il ritorno al gol su azione del capitano rosanero, che non segnava su azione dall'esaltante tris calato sul manto erboso del Penzo di Venezia. Poi il rigore ininfluente al Barbera nel finale del match perso contro il Lecco. Un digiuno che su azione manovrata durava da ben nove giornate. Corini si aggrappa alle prodezze del suo attaccante più prolifico e realizzativo, visto che dagli attaccanti esterni il contributo in termini di gol e assist è risultato essere quasi nullo allo stato attuale. Il doppio vantaggio maturato due volte al Tardini, poi vanificato dalla rimonta ducale nei minuti di recupero, è parso più frutto di una recita a soggetto di Brunori che di un'espressione di gioco collettivo della squadra. Palermo che ha subito per l'intero arco del match il Parma, con gli emiliani che hanno letteralmente dominato la gara e cinto d'assedio la squadra di Corini. Rosanero che sembrano ormai in piena crisi di identità, autore di un altro pomeriggio opaco al Tardini ed incapace di difendere un doppio vantaggio con i soli minuti di recupero da giocare. Prendere due reti in cinque minuti e vanificare una vittoria che avrebbe potuto essere una moilla psicologica molto importante in una frase estremamente complessa, questo la dice lunga sull'attuale condizione della formazione di Corini. L'auspicio è che la vena di Brunori possa finalmente ispirare una reazione ed una vera ripartenza da parte della squadra rosanero, ma pensare di risolvere i problemi solo aggrappandosi ai colpi del proprio bomber e capitano rappresenta solo una mera illusione.