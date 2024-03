Palermo, Gds: “Un sorriso in nove trasferte e troppi gol subiti. Corini a Lecco…”

Allarme trasferta. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia scannerizza i numeri del Palermo di Corini, controversi e spesso in antitesi tra avvio di campionato e prosieguo di stagione. Una sola vittoria nelle ultime nove apparizioni lontano dal Barbera, ben diciotto gol al passivo ed alcune performance che hanno lasciato non poco a desiderare. Fa specie pensare che nelle prime cinque trasferte della stagione, il Palermo di Corini ai è contraddistinto per solidità, pragmatismo ed autorevolezza, vincendone addirittura quattro ed impattando solo al San Nicola contro il Bari, in un match in cui Di Mariano ha fallito un calcio di rigore ed i rosanero hanno giocato per quasi un tempo in doppia superiorità numerica sui pugliesi. Rendimento esterno su cui il Palermo aveva costruito nella prima parte del torneo una classifica invidiabile, poi erosa da un'involuzione per molti versi difficile da comprendere. Nelle successive nove trasferte i punti totalizzati sono stati appena otto, un solo sorriso pieno al Garilli di Piacenza contro i leoni del Garda grazie alle firme di Ranocchia e Soleri. Poi una fragilità mentale e difensiva che è divenuta una zavorra costante per la squadra di Corini, troppi gli errori fatali nei momenti topici delle sfide, troppi i gol incassati in situazioni evitabili. Esplicativo il crollo del Rigamonti, match in cui il Brescia di Maran ha rifilato un poker di reti in appena una frazione di gioco a Brunori e compagni. La gara di Lecco appare occasione propizia per invertire il trend lontano dalle mura amiche: squadra lombarda in piena crisi che ha perso le ultime quattro sfide casalinghe incassando dieci reti e segnandone appena una. Per tornare a conquistare i tre punti a domicilio serviranno attenzione, intensità e qualità ben diverse a quelle mostrate al cospetto delle rondinelle. Tuttavia, la priorità è certamente quella di ritrovare equilibrio e compattezza nella fase difensiva, i trentotto gol complessivi incassati, solo cinque squadre in Serie B hanno fatto peggio, non autorizzano ambizioni di vertice e rendono un'utopia pensare di competere per il secondo posto.