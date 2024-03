Palermo, Gds: “Ritmo playout e crisi 2.0 in stagione. Flop rosa nei momenti topici”

Un'incredibile involuzione che potrebbe risultare decisiva e compromettere il perseguimento degli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Il Palermo di Corini si è letteralmente trasformato, sgretolandosi rovinosamente, nel giro di cinque partite ed una ventina di giorni. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come sia radicalmente cambiato il mondo in casa rosanero, dal secondo tempo del big match dello Zini contro la Cremonese al ko netto e senza appello al cospetto del Venezia di Vanoli. Palermo reduce da tredici punti in cinque match e capace di dettare legge nel primo tempo dello scontro diretto contro i grigiorossi di Stroppa, portarsi in vantaggio di due gol ed un uomo, subire una cocente rimonta in pochi minuti nella ripresa nonostante la superiorità numerica. Da lì, si è tangibilmente rotto qualcosa, Palermo che si è arrovellato ed accartocciato su se stesso, vittima di un improvviso e trasversale blackout che ha sortito il misero bottino di quattro punti in cinque giornate. Media playout, solo Lecco, Bari, Cosenza, Cittadella e Modena hanno fatto peggio nello stesso lasso di match. Palermo scivolato dal terzo al quinto posto ma, soprattutto, a meno otto dalla promozione diretta quando nell'intervallo di Cremona era virtualmente secondo in graduatoria. Film già visto tra ottobre e novembre, frangente in cui la squadra di Corini imboccò improvvisamente un analogo tunnel. Dopo il pari agguantato in extremis contro lo Spezia, grazie ad una magia di Stulac su punizione al fotofinish, altra striscia negativa di Brunori e compagni: ancora quattro punti in cinque match prima di rialzare gradualmente e progressivamente la testa. Due crisi topiche, cicliche e simili, che la squadra di Corini potrebbe pagare molto care, in termini di punti e piazzamento finale, al termine della regular season.