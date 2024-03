Palermo, Corriere dello Sport: “City Group deluso, Corini trovi rimedi. Il modulo…”

L'edizione odierna dello Corriere dello Sport sviscera la crisi profonda del Palermo di Corini. Il reiterarsi di numeri, errori e atteggiamenti deleteri, specie nell'ultimo frangente di stagione, richiede interventi decisi e risoluti. Il City Football Group ha una filosofia strategica ed un modus operandi ormai ben chiaro: l'ipotesi del cambio di guida tecnica non viene nella fattispecie ritenuta soluzione funzionale a risolvere criticità e problemi della squadra. Corini resta in sella anche in un momento di furiosa bufera e veemente tempesta, ma toccherà a lui adesso assumersi la responsabilità di trovare rimedi e giusti correttivi in questo finale di stagione. Il primo punto all'ordine del giorno è il ripristino di un efficace fase difensiva. Decisamente troppi i gol incassati, spesso caratterizzati da dinamiche e modalità simili se non analoghe. Corini non ha mai voluto rinunciare alla difesa a quattro fin qui, cercando di sopperire ai vizi di equilibrio collettivo con una significativa prolificità in fase offensiva. Il Palermo attacca con più uomini, gli esterni bassi spingono costantemente e partecipano molto allo sviluppo delle trame d'attacco, basta perdere un pallone che l'avversario può distendersi in ripartenza con una semplice transizione e trovare la squadra di Corini lunga e disarticolata. Adesso il tecnico di Bagnolo Mella riflette sulla concreta possibilità di mutare assetto e passare al 3-5-2 a cui ha fatto ricorso nel finale dello scorso campionato. Svolta che implicherebbe la rinuncia ad un attaccante esterno e l'inserimento di un centrocampista in più in zona nevralgica. Altro fattore da rivisitare è certamente la tenuta atletica della formazione rosanero, abituata prima a crescere alla distanza segnando spesso nei minuti finali, che evidenzia vistosi cali di intensità nei secondi tempi. Unica rete nella ripresa nelle ultime cinque sfide quella ininfluente di Brunori contro la Ternana al Barbera. Un fattore di cui non si può non tenere conto. Palermo chiamato quindi a cambiare radicalmente volto, anche a costo di disconoscere gran parte del lavoro fatto fin qui.