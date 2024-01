Palermo, Gds: “Ranocchia è il plus di Corini, l’ex Juventus e il cambio modulo…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che celebra la prestazione di Filippo Ranocchia al Ceravolo di Catanzaro, con l'ex Juventus brillante protagonista al suo esordio da titolare con la maglia del Palermo. Proprio la performance fornita dal classe 2001 è risultata essere estremamente esplicativa in merito a doti, valore assoluto e funzionalità del centrocampista nello scacchiere tattico di Corini. Non soltanto fosforo, ritmo, geometrie e piedi vellutati, ma anche una straordinaria duttilità mostrata nell'arco dei novanta minuti. Palleggio, pressing, cucitura della manovra, percussioni ed inserimenti, sciorinati da un centrocampista lineare, incisivo ed intenso, capace di interpretare con identica padronanza più ruoli in zona nevralgica. Intermedio nel 4-3-3 di partenza del Palermo targato Corini, all'occorrenza travestito da playmaker, ma anche trequartista appena sotto la punta in un 4-2-3-1. Oltre alla poderosa sgroppata palla al piede che ha originato l'autopalo di Situm contro la squadra di Vivarini, Ranocchia ha spesso agito da trequartista incursore sulla medesima linea offensia degli attaccanti esterni, alle spalle della prima punta. Pressione sul portatore di palla avversario, tempi di inserimento e grande qualità in sede di rifinitura per l'ex Empoli, in un 4-2-3-1 che Corini aveva anche proposto a Modena nella vittoriosa trasferta del Braglia, esaltando le doti di Henderson in un ruolo in cui è stato spesso proposto anche Mamadou Coulibaly. La prima uscita di Ranocchia con la maglia rosanero ha confermato qualità, spessore e duttilità di un ragazzo che può notevolmente alzare il livello del centrocampo e fornire un ampio ventaglio di soluzioni a Corini in termini di assetto tattico di partenza o in corso d'opera.