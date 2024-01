Palermo, Corriere dello Sport: “Segre bomber, Verde si complica. No rosa per Vasic”

Edizione odierna del Corriere dello Sport tra campo e calciomercato. Il noto quotidiano sportivo nazionale pone l'accento sull'ottimo rendimento di Jacopoa Segre, centrocampista del Palermo andato a segno ben cinque volte nelle ultime sette gare. Un record in Serie B per l'ex Torino, sempre più performante in termini di realizzazioni e rendimento sul rettangolo verde. Da otto gare pedina inamovibile nello scacchiere di Corini, sempre nell'undici titolare e mai sostituito a riprova di un'eccellente condizione atletica. Il gol di testa è la specialità della casa, senza i calci di rigore, Segre ha segnato praticamente quanto il bomber e capitano rosanero Brunori. Anche con l'approdo di un profilo di qualità nel reparto come Filippo Ranocchia, Segre continua ad essere un pilastro in zona nevralgica, per la sua capacità di garantire equilibrio, intensità, sagacia tattica e pericolosità negli inserimenti offensivi. Doti per cui la Salernitana dell'ex ds rosa Walter Sabatini lo ha corteggiato a lungo, ricevendo un secco diniego da parte del Palermo che non ha mai pensato di privarsi del numero otto di Corini. Spazio anche al calciomercato con l'affare Verde che si complica dopo la doppietta del classe 1996 al Pisa, con il Palermo che ha detto no ad un possibile inserimento di Vasic nell'operazione dopo la richiesta della società ligure di avere il talento serbo in prestito. Valente resta in stand by al momento, nonostante il Padova lo aspetti a braccia aperte nel girone A di Lega Pro.