Calciomercato Palermo, Gds: “Rebus Verde stoppa Valente. Era tutto ok, ma sabato…”

Semaforo non ancora Verde. L'arrivo dell'attaccante esterno scuola Roma sembrava ormai una formalità ma il Palermo adesso rischia di vedersi costretto a battere altre piste. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ricostruisce le fasi della trattativa, che pareva essere virtualmente definita tra tutte le parti in causa nella giornata di venerdì. Nel weekend, tra sabato e domenica, la situazione è improvvisamente cambiata, complice anche la doppietta realizzata dal calciatore nel match tra Pisa e Spezia che ha consentito alla compagine ligure di ottenere un prezioso successo esterno. il ds del club bianconero si è irrigidito rispetto all'ipotesi di partenza del classe 1996, idem la tifoseria spezzina desiderosa di continuare a vedere con la maglia della propria squadra uno dei migliori elementi nella rosa di D'Angelo. La palla è così passata al calciatore ed al suo entourage ed il Palermo si è molto infastidito, per usare un eufemismo, al cospetto di un improvviso cambio di rotta delle parti in causa nell'operazione. Adesso, la situazione si complica di molto. La partenza di Valente in direzione Padova viene per il momento messa in stand by, Caso è vicinissimo alla Cre,omese, la dirigenza rosa non dispone al momento di piste particolarmente calde nel ruolo di attaccante esterno. Le prossime ore saranno deciusive per comprendere se l'affare Verde salterà in maniera definitiva, ma la strada al momento appare notevolmente in salita. Non è da escludere che il club di viale del Fante possa virare sulla soluzione interna, attingendo dal circuito City Group per regalare a Corini il tanto atteso volto nuovo in attacco.