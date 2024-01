Calciomercato Palermo: l’ex Roma Verde il colpo in attacco? Dettagli

Colpo di calciomercato a sorpresa da parte del Palermo, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia. Il club di Viale del Fante sarebbe pronto ad accogliere Daniele Verde dello Spezia, con la formula del prestito da centomila euro con un il diritto di riscatto fissato a novecentomila euro ed un contratto triennale con i rosa. Il classe 1996 ex Roma era stato seguito anche dal Cagliari e Karagumruk in Turchia ma avrebbe preferito l'opzione siciliana. Il prossimo lunedì potrebbero già svolgersi le sue visite mediche.

L'esterno d'attacco al momento in forza allo Spezia si è esibito in questo sabato pomeriggio di Serie B realizzando una doppietta contro il Pisa, decisiva per la conquista dei tre punti per la formazione di D'Angelo.