Serie B: Spezia ok a Pisa, Mateju decisivo. Bari perde con la Reggiana. La classifica

Buona la prima per Ales Mateju, subito lanciato dal primo minuto da mister D'Angelo in Pisa-Spezia. L'ex difensore del Palermo si è procurato un calcio di rigore in favore della compagine ligure, realizzato da Verde. Cala la manita la Feralpisalò che come all'andata si impone contro il Lecco, seppur con un risultato nettamente più largo rispetto all'ultimo confronto. Per i gardesani a segno anche l'ex rosanero Mattia Felici che non gonfiava la rete in campionato proprio dal match d'andata. Infine, il Bari cade tra le mura amiche del "San Nicola" per 0-2 contro la Reggiana, non un risultato incoraggiante in vista della trasferta di Palermo in programma venerdì. Di seguito i risultati dei posticipi delle 16:15 di questa ventiduesima giornata di Serie B: